Все задержанные авиарейсы вылетели из аэропорта Краснодара

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара перешел в штатный режим работы, все самолеты, вылет которых был задержан из-за ночного тумана, отправлены в пункты назначения, сообщила пресс-служба авиаузла.

"Международный аэропорт Краснодар работает в штатном режиме. Все задержанные ранее рейсы были обслужены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что туман стал причиной задержки более десяти авиарейсов в международном аэропорту Краснодар во вторник. Три воздушных судна, следующих в Краснодар, были перенаправлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Сочи.