{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге мужчина заявил о ложном ЧП в Мариинке, чтобы ускорить приезд медиков

Сейчас его задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который сообщил о ложном ЧП в здании, где расположена вторая сцена Мариинского театра на набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге, чтобы ускорить приезд медиков. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по городу и области.

"Недовольный длительным ожиданием бригады скорой помощи он дал заявку о ЧП. [Мужчина] задержан", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе театра ТАСС сообщили, что вызов оперативных служб на место был ложным. "Театр работает в штатном режиме и готов к приему зрителей на вечерние спектакли. Обстоятельствами этого вызова занимаются правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе. В городском управлении МЧС ТАСС также сообщили, что вызов спасателей был ложным.

Очевидцы в социальных сетях выложили запись видео, на котором видно, как в среду здание окружили пожарные машины, автомобили полиции, скорой помощи.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Думе хотят уточнить правила возмещения стоимости поездок в отпуск пенсионеров-северян
Сейчас возможность возмещения предусматривается только при условии нахождения места отдыха пенсионера в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС