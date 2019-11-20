В Петербурге мужчина заявил о ложном ЧП в Мариинке, чтобы ускорить приезд медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который сообщил о ложном ЧП в здании, где расположена вторая сцена Мариинского театра на набережной Крюкова канала в Санкт-Петербурге, чтобы ускорить приезд медиков. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по городу и области.

"Недовольный длительным ожиданием бригады скорой помощи он дал заявку о ЧП. [Мужчина] задержан", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе театра ТАСС сообщили, что вызов оперативных служб на место был ложным. "Театр работает в штатном режиме и готов к приему зрителей на вечерние спектакли. Обстоятельствами этого вызова занимаются правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе. В городском управлении МЧС ТАСС также сообщили, что вызов спасателей был ложным.

Очевидцы в социальных сетях выложили запись видео, на котором видно, как в среду здание окружили пожарные машины, автомобили полиции, скорой помощи.