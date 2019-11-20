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В Сербии стартовала акция Минобороны РФ "Дорога памяти"

Сотрудники военного атташата РФ в Сербии и военнослужащие Армии Сербии торжественно приняли от представителей местных властей частицы земли с военных кладбищ для перенесения в Россию
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Описание
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС
© Павел Бушуев/ТАСС

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 20 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Акция "Дорога памяти" Минобороны Российской Федерации стартовала в среду в сербских городах Зренянин и Нови-Бечей (Воеводина) в честь 75-летия Великой Победы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники военного атташата РФ в Сербии и военнослужащие Армии Сербии торжественно приняли от представителей местных властей частицы земли с военных кладбищ для перенесения в Россию. Землю с могил советских воинов поместили в специальные кисеты. "Кисеты будут отправлены в Россию, где станут частью проекта "Дорога памяти". Акция сегодня стартовала в Сербии церемонией в Зренянине и городе Нови-Бечей. Всего на территории Сербии землю возьмут с 14 захоронений", - рассказал ТАСС помощник военного атташе России в Сербии Владимир Быков.

По его словам, позднее около 15 тыс. кисетов с землей со всего мира, а также капсулы с водой с мест гибели советских военных кораблей с воинскими почестями доставят в Подмосковье. Их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации - в филиале Центрального музея ВС РФ "Дорога памяти". Доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы.

Акция Минобороны "Дорога памяти" в Сербии проходит при поддержке посольства России, а также правительства и ВС Сербии.

"Дорога памяти"

В филиале Центрального музея ВС РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея. В составе ее экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. Грандиозный проект "Дорога памяти" объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

В проекте может принять участие каждый желающий, для этого на сайте Минобороны России запущен информационный раздел "Дорога памяти", куда люди могут загрузить фотографии и данные о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Эти фотографии навсегда станут частью мультимедийной галереи "Дорога памяти".

В рамках акции на территории Сербии возьмут частицы земли с воинских захоронений в городах Зренянин, Нови-Бечей, Адашевци, Сремска-Митровица, Господжинци, Нови-Сад, Пожаревац, Вршац, Ягодина, Суботица, Заечар, Трбушани, Сомбор. Завершится акция в конце ноября торжественной церемонией взятия земли в Парке освободителей Белграда.

Воинские захоронения в Сербии

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. За время оккупации Югославии и в ходе освободительной борьбы в стране погибли 1,7 млн человек, из них более половины - сербы.

В Зренянине покоятся 220 советских воинов, в городе Нови-Бечей - 22. Все они погибли с 1 по 8 октября 1944 года при освобождении этих городов и форсировании Тисы.

В Сербии находятся девять крупных мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным захоронением в Сербии является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища, вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (современная площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятников советским солдатам. Во время послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году. Сейчас там покоятся 1386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии. Открытие мемориала состоялось 20 октября 1954 года - в день 10-й годовщины освобождения югославской столицы.

В месте, где находятся могилы советских воинов, сооружен памятник советскому солдату. При входе на кладбище установлены памятник бойцу-освободителю, арка и стены с барельефами, изображающими эпизоды битвы советских и югославских воинов за освобождение Белграда.

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