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Доля охваченных дополнительным образованием детей на Кубани к 2020 году достигнет 73%

В министерстве образования региона сообщили, что в 2019-2020 учебном году регион купит два передвижных детских технопарка

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края к 2020 году намерены увеличить в регионе долю детей, охваченных дополнительным образованием, до 73%, сообщили ТАСС в среду в министерстве образования края.

"За счет реализации проекта "Успех каждого ребенка" (региональный компонент нацпроекта "Образование") к 2020 году доля детей в возрасте от пяти до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, достигнет 73%. В 2019-2020 учебном году география проекта будет расширена за счет приобретения двух передвижных детских технопарков. На эти нужды уже запланировано в бюджете края более 50 млн рублей. В крупных городах - Новороссийске, Сочи и в Армавире - до 2024 года планируем создать стационарные детские технопарки", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в регионе действует детский технопарк "Кванториум", "Агропарк" по программе естественнонаучной направленности, центр детского IT-творчества "IT-куб" и 153 "Точки роста", где дети занимаются 3D-моделированием, изучением виртуальной реальности.

По данным министерства, в 2019 году в "Кванториуме" в Краснодаре занимаются более тысячи школьников. В 2020 году на Кубани оборудуют 42 "Точки роста", в 2021 - еще 76 подобных центров инновационного творчества, всего к 2024 году их будет не менее 570. В "Точках роста" по-новому будут обучать по таким предметам, как "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".

Дефицит мест

Из-за высокого уровня миграции населения в крае остро стоит проблема с недостатком мест в общеобразовательных учреждениях. В министерстве образования региона ТАСС сообщили, что по нацпроекту в 2020 году построят две школы: на 1,1, тыс. мест в Армавире и на 550 мест в Кореновском районе Кубани, на эти цели направят около 1,5 млн рублей. Кроме того, в Сочи в 2020 году запланировано строительство целого комплекса соцобъектов: школы на 1,1 тыс. мест, плавательного бассейна и детского сада на 360 мест, финансирование составит 1,6 млн рублей. Чтобы полностью решить проблему с недостатком мест в школах и детских садах, губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам разработать программу строительства школ и детских садов на 10 лет. Программа должна не просто ликвидировать существующий дефицит мест, но и учесть прирост населения, увеличение миграционного потока в регион.

Не менее актуальна для Кубани проблема износа зданий образовательных учреждений в сельской местности. На капитальный ремонт школ в 2020 году выделят более 350 млн рублей, на эти средства проведут ремонт в 90 образовательных учреждениях. Также будет создано более 550 дополнительных учебных мест, на что предусмотрено финансирование в размере 17,2 млн рублей.

Образовательные кадры

На фоне активного строительства образовательных учреждений на Кубани возникает нехватка учителей. Чтобы привлечь в регион педагогов, по программе "Земский учитель" в 2020 году планируется выплатить единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей 103 учителям, которые захотят работать в сельской местности. В муниципалитетах края проводят целевой набор учащихся на педагогические направления, молодым специалистам предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на его оплату, разработана система грантов, преподаватели получают доплаты. Так, в бюджете края на 2020 год уже заложено порядка 450 млн рублей именно на доплаты учителям. Педагоги с детьми пользуются правом на первоочередный прием детей в дошкольные учреждения.

Особое внимание в регионе уделяют повышению уровня квалификации педагогов, чтобы они могли адаптировать методики образования к появляющемуся современному оборудованию. Для работы с детьми в "Точках роста" в 2019 году дополнительное обучение прошли порядка 800 педагогов, 153 учителя повысили уровень квалификации на базе детского технопарка "Кванториум" в Севастополе.

По данным краевого министерства образования, для педагогов разработают индивидуальные карты профессионального развития и переподготовки за счет реализации регионального компонента "Учитель будущего" нацпроекта "Образование". Также педагогам предложат добровольно проходить независимую оценку уровня профессиональной квалификации. Планируется, что к 2024 году ее пройдут 50% всех учителей Кубани.

"Повышение социального статуса учителя станет дополнительным стимулом для привлечения молодых специалистов и повышения качества образования в целом", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияКраснодарский край
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