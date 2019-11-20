Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, поблагодарив его за помощь государству в поддержании межконфессионального мира.

Встреча президента и предстоятеля Русской православной церкви прошла в патриарших палатах Московского кремля.

Путин преподнес патриарху Кириллу букет белых роз. "Хочу поблагодарить вас за помощь государству в поддержании межконфессионального мира, доброго отношения между различными конфессиями, - сказал президент. - Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже такая государственная миссия".

Патриарх Кирилл со своей стороны отметил беспрецедентно конструктивные отношения между государством и церковью в современной России. "За 50 лет пастырского служения я прошел через разный опыт общения с государством. Но какой бы этот опыт ни был, он умудряет человека, - сказал он. - А если сравнить его с тем уровнем отношений церкви и государства, который сейчас есть в современной России, то все остальное, конечно, представляется весьма уязвимым с точки зрения нормальной, объективной критики".

По его словам, "уровень этих отношений сегодня достиг такого состояния, что мы можем обсуждать большое количество различных вопросов, реально взаимодействовать на разных уровнях на благо нашего народа".

Предстоятель Русской православной церкви сказал президенту: "Я благодарю вас за то, что именно в современной России такой диалог, такое сотрудничество стали возможными". "Благодаря патриарху", - добавил Путин.