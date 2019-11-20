Воспитателем года в России стал педагог из Пермского края

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Победителем Всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2019" стал участник из Пермского края Евгениий Пепеляев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В Московской области объявили имя абсолютного победителя X Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России - 2019". Лучшим воспитателем России стал педагог дошкольного образования из Пермского края Евгений Владимирович Пепеляев", - говорится в сообщении.

Победителю вручили приз - "Хрустальную жемчужину". В финале приняли участие 79 человек, 15 из них стали лауреатами. Среди них - работники дошкольных образовательных организаций из Кемеровской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Тамбовской областей, Краснодарского, Камчатского, Красноярского, Пермского и Ставропольского краев, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Коми и Москвы.

Конкурс проводится Минпросвещения России и Общероссийским профсоюзом образования с 2010 года.