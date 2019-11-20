{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Воспитателем года в России стал педагог из Пермского края

Евгению Пепеляеву вручили приз - "Хрустальную жемчужину"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Победителем Всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2019" стал участник из Пермского края Евгениий Пепеляев. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В Московской области объявили имя абсолютного победителя X Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России - 2019". Лучшим воспитателем России стал педагог дошкольного образования из Пермского края Евгений Владимирович Пепеляев", - говорится в сообщении.

Победителю вручили приз - "Хрустальную жемчужину". В финале приняли участие 79 человек, 15 из них стали лауреатами. Среди них - работники дошкольных образовательных организаций из Кемеровской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Тамбовской областей, Краснодарского, Камчатского, Красноярского, Пермского и Ставропольского краев, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Коми и Москвы.

Конкурс проводится Минпросвещения России и Общероссийским профсоюзом образования с 2010 года.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Воронежская область с 2020 года начнет внедрение раздельного сбора мусора
Новую территориальную схему обращения с отходами власти региона планируют утвердить до конца текущего года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС