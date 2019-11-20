Глава Минздрава Самарской области призвал частные клиники отказаться от проведения абортов

САМАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов обратился в частные клиники с просьбой отказаться от проведения абортов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального минздрава, распространенном в среду.

"Я обратился к руководителям частных лечебных учреждений с призывом не проводить искусственное прерывание беременности в своих учреждениях", - цитируют в пресс-службе министра здравоохранения Михаила Ратманова.

Как пояснили в минздраве, подобная просьба вызвана необходимостью реализации национального проекта "Демография", одной из целей которого является повышение рождаемости. В результате обращения 10 из 31 частной клиники уже отказались от лицензий на проведение абортов.

Вместе с тем министр отметил, что совсем запрещать проведение абортов нельзя. "Запрещать аборты нельзя. Мы это уже проходили и знаем, что это может повлиять на рост криминальной составляющей, будет больше осложнений и летальных исходов", - сказал он.

Сейчас в государственных медицинских учреждениях работают психологи, которые консультируют беременных женщин. Им даются так называемые "дни тишины", чтобы изменить свое решение о прерывании беременности без медицинских показаний.

За девять месяцев 2019 года в Самарской области прошли доабортное консультирование 4140 женщин, от аборта отказались 774, что составляет 18,6% от общего количества обратившихся. До конца текущего года планируется сохранить около 1000 беременностей, сообщили в минздраве.