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Новая система обращения с ТКО

Воронежская область с 2020 года начнет внедрение раздельного сбора мусора

Новую территориальную схему обращения с отходами власти региона планируют утвердить до конца текущего года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области с 2020 года начнут переход региона на раздельный сбор мусора. Об этом губернатор региона Александр Гусев в среду рассказал в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Алексеем Гордеевым.

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"Воронежская область активно входит в реформу с 2020 года. Нам предстоит около 60% всех отходов подвергнуть обработке, и в будущем году мы переходим на новую систему обращения с отходами. Будем внедрять раздельный сбор мусора", - сказал Гусев, которого цитирует пресс-служба правительства области, при обсуждении с Гордеевым национального проекта "Экология" и реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Власти Воронежской области планируют до конца 2019 года утвердить новую территориальную схему обращения с отходами. Сейчас в регионе насчитывается около 280 официальных мест складирования отходов, из которых будет образовано 30 сертифицированных полигонов, а остальные подвергнут рекультивации. На самых крупных полигонах построят мусоросортировочные заводы, а жителям региона предложат при сборе отходов разделять их на три фракции: на пластик, на сухой мусор (картон, металл, стекло) и на мокрый мусор (органика, остатки пищи, фруктов и овощей). Первыми в регионе на раздельный сбор мусора перейдут жители Воронежа.

В России реформа обращения с твердыми коммунальными отходами началась 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Реформа призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая страна". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.

Теги
РоссияВоронежская областьНовая система обращения с ТКО
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