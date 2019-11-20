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НАТО приняла стандарты предотвращения сексуальной эксплуатации для своего персонала

Регламент уполномочивает всех офицеров в ходе полевых миссий НАТО жестко пресекать любые секс-нарушения, которые могут допускаться военными в отношении участников конфликта или местных жителей

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел НАТО утвердили в среду стандарты по предотвращению харассмента и любых форм сексуальной эксплуатации для персонала организации. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД.

"Министры иностранных дел 29 стран НАТО приняли свод норм и стандартов альянса в области борьбы с сексуальной эксплуатацией и харассментом на службе. Эта система воплощает лучшие практики в этой сфере среди стран НАТО. Эти стандарты применяются ко всему персоналу НАТО и подчеркивают наш подход, основанный на нулевой толерантности к сексуальным нарушениям", - заявил Столтенберг.

Эти нормы касаются межличностных отношений между гражданскими и военными сотрудниками структур НАТО. Также действует регламент, который уполномочивает всех офицеров в ходе полевых миссий НАТО жестко пресекать любые секс-нарушения, которые могут допускаться военными в отношении участников конфликта или местных жителей.

Впрочем, США придерживаются принципа экстерриториальности для своих военных - то есть со всеми государствами, где находятся американские военные базы, Вашингтон заключает соглашения, по которым американские солдаты неподсудны перед местными судебными инстанциями за любые преступления, совершенные в стране прохождения службы, включая изнасилования. Американские военные, по этим соглашениям, могут быть осуждены за совершенные на службе преступления только американским трибуналом.

Теги
Столтенберг, Йенс
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