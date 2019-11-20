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Путин вручит в Кремле госнаграды за выдающиеся достижения в разных сферах

Как ранее сообщили в авиакомпании "Уральские авиалинии", в частности, в Кремле будут вручены звезды Героев России пилотам самолета Airbus A321, совершившим аварийную посадку 15 августа

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг вручит в Кремле государственные награды за выдающиеся достижения в различных сферах. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"21 ноября в Кремле состоится церемония вручения государственных наград. Президент вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства", - говорится в сообщении.

Подобные мероприятия проходят регулярно. Как отметил Путин на одной из предыдущих церемоний, вручение государственных наград собирает выдающихся граждан, заслуженных и неординарных людей, чьи достижения имеют для России особую ценность.

Как ранее сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии", в четверг в Кремле будут вручены звезды Героев России Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину - пилотам самолета Airbus A321, совершившим 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Уже на следующий день после инцидента глава государства подписал указ о присвоении летчикам званий Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях". Другие члены экипажа были удостоены орденов Мужества, награды им 20 ноября вручил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Всего на борту Airbus A321, летевшего из Москвы в Симферополь, находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы. В результате происшествия пострадали 76 человек, госпитализация потребовалось одной женщине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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