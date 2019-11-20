Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект об электронных трудовых книжках

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МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг на заседании рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек, а также обсудит существенное расширение географии проведения эксперимента по введению налога для самозанятых.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму в июле текущего года и принятому в первом чтении 17 сентября, электронная книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР). Работники смогут получать сведения о своей трудовой деятельности (в том числе по совместительству) в многофункциональных центрах и на портале госуслуг с использованием электронной подписи, а также в ПФР. При наличии технических ошибок работник сможет обратиться напрямую в ПФР, в других случаях - в Роструд или суд.

Ко второму чтению к законопроекту было предложено несколько поправок. Согласно одной из них, работодатель по письменному заявлению работника обязан в течение трех дней выдать ему трудовую книжку, копии документов, связанных с работой, справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет, по оценке экспертов, порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

В повестку заседания также внесено первое чтение законопроекта о распространении эксперимента по введению налога на доход самозанятых на большую группу субъектов РФ. Сейчас льготная налоговая ставка в размере 4% для таких лиц установлена в Москве, Московской и Калужской областях, в Татарстане. Законопроект предлагает включить с 1 января 2020 года в перечень регионов - участников эксперимента субъекты-доноры, которые не получают дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше 1 миллиона человек. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан.