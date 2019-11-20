Милорад Додик: Запад хочет развалить православную церковь, как развалил Югославию

БАНЯ-ЛУКА /Босния и Герцеговина/, 21 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Страны Запада пытаются развалить православную церковь так же, как они развалили Югославию. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер сербов Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский член президиума БиГ Милорад Додик, отметив, что сейчас под ударом находится Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории.

"Церковь - один из наших важнейших народных и национальных институтов, она нас объединяет. Я не верю в термин "теория заговора", я верю в заговоры, и этот заговор против церкви существует. Он возник еще в момент распада Османской империи, когда могучая Британия поставила цель уменьшить влияние сербов на Балканах, не дать им создать монолитное государство, иметь сильную страну, что подразумевает и сильную церковь. Им удалось развалить Югославию, сейчас они пытаются ударить по церкви, сейчас мы видим, что это чаще всего происходит в Черногории, а ранее - в Македонии, где у СПЦ забрали все. Не говорю уже о положении СПЦ в Косове или в Федерации Боснии и Герцеговины (наряду с Республикой Сербской входит в состав БиГ - прим. ТАСС)", - указал он.

В то же время Додик отметил, что не верит в возможность уничтожения СПЦ и православия вообще. "Но я думаю, что у церкви есть потенциал и сила, чтобы выстоять и сохранить миссию объединения сербов вокруг святого Саввы, поскольку в каждом сербе глубоко укоренено чувство принадлежности к православному миру. Вы знаете, что на Западе существуют концепции, преследующие цель поставить православие на место и рассчитаться с ним. Я все это знаю, но верю, что до разрушения православной церкви не дойдет", - сказал лидер сербов БиГ.

"Черногорский томос"

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Архиерей СПЦ митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви" и "это первый случай в истории, когда атеист создает церковь".

Кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в стране, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая такой известный в православном мире монастырь, как Острог. Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил черногорское правительство еще раз рассмотреть целесообразность такого закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей". В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о независимости Черногории и указали, что правительство страны самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.