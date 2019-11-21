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Кризис на Украине

Колонна МЧС России с 350 тоннами гуманитарной помощи отправилась в Донбасс

Это уже 92-я такая колонна

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс колонну с очередной партией гуманитарной помощи. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"92-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и направятся в Донецк и Луганск", - сказали в пресс-службе министерства.

Масса гуманитарная помощи составляет более 350 тонн, это в большинстве своем детские продуктовые наборы. Планируется, что колонна к вечеру четверга вернется в Ростов-на-Дону.

МЧС РФ с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 80 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.

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