Колонна МЧС России с 350 тоннами гуманитарной помощи отправилась в Донбасс

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс колонну с очередной партией гуманитарной помощи. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"92-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и направятся в Донецк и Луганск", - сказали в пресс-службе министерства.

Масса гуманитарная помощи составляет более 350 тонн, это в большинстве своем детские продуктовые наборы. Планируется, что колонна к вечеру четверга вернется в Ростов-на-Дону.

МЧС РФ с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 80 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.