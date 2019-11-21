"Земля леопарда" и нацпарк КНР подписали трехлетний план сотрудничества

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье и администрация Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР подписали план действий по сотрудничеству на 2019-2021 годы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба нацпарка.

Территория российского нацпарка граничит с Китаем, но государственная граница не является препятствием для хищников, и часть популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов свободно передвигается по территориям двух стран. В 2017 году территория КНР вдоль границ "Земли леопарда" вошла в состав нового Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда. В феврале 2019 года руководство двух природоохранных организаций России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании.

"В частности, план действий по сотрудничеству предполагает регулярное проведение международных учений природоохранных инспекторов, координацию фотомониторинга крупных кошачьих, обмен данными научных исследований, взаимное знакомство с опытом организации биотехнии, проведение международных экологических конкурсов, обмен делегациями специалистов и школьников, а также другие мероприятия, необходимые для сохранения редких кошек", - сообщила пресс-служба "Земли леопарда".

Одним из важных шагов по углублению сотрудничества природоохранных специалистов двух стран может стать создание трансграничного резервата "Земля больших кошек", в состав которого войдут территории "Земли леопарда" и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. Такое предложение озвучил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече с министром природных ресурсов КНР Лу Хао 25 июля. Совместная работа особо охраняемых природных территорий, включенных в "Землю больших кошек", будет направлена на обеспечение благоприятных условий для редких хищников и их объектов питания, а также на объединение усилий по предотвращению неблагоприятных природных явлений.

"Подписание трехлетнего плана действий с коллегами из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда - очень большой шаг по созданию стабильной популяции дальневосточного леопарда, амурского тигра и объектов их питания. Со своей стороны мы будем прилагать все усилия для того, чтобы все пункты плана выполнялись в полном объеме", - сказал директор "Земли леопарда" Виктор Бадюк, слова которого процитировала пресс-служба.

Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят. Кроме того, там фиксируется максимальная плотность амурского тигра.