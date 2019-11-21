СМИ: пользователи Uber в Бразилии и Мексике смогут записывать происходящее в машине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Клиенты онлайн-сервиса заказа такси Uber в Бразилии и Мексике смогут в целях безопасности осуществлять аудиозапись происходящего в салоне автомобиля в момент поездки и отправлять ее в компанию через мобильное приложение. Об этом сообщил в среду портал G1.

Как уточняется, соответствующая опция будет доступна как пассажирам, так и водителям, что, по мнению разработчиков, должно повысить безопасность представителей обеих категорий пользователей сервиса.

Нововведение начнет функционировать уже в декабре и будет работать следующим образом: при завершении услуги пассажиры и водители Uber, нажавшие при посадке в автомобиль соответствующую кнопку в приложении, должны будут ответить на вопрос о том, как прошла поездка. В случае каких-либо инцидентов они смогут передать в компанию файл аудиозаписи, который будет в зашифрованном виде храниться на устройстве пользователя. Сами они тем не менее не смогут получить доступ к записи, поскольку криптографический ключ будет только у представителей сервиса.

В компании отмечают, что нововведение не нарушает законов обоих латиноамериканских государств, в которых проблемы общественной безопасности стоят весьма остро. Если этот пилотный проект будет признан удачным, такая опция может стать доступной и в других странах.

Uber - онлайн-сервис автоперевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных машин. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.