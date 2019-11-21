{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: пользователи Uber в Бразилии и Мексике смогут записывать происходящее в машине

По мнению разработчиков, нововведение должно повысить безопасность пассажиров и водителей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 ноября. /ТАСС/. Клиенты онлайн-сервиса заказа такси Uber в Бразилии и Мексике смогут в целях безопасности осуществлять аудиозапись происходящего в салоне автомобиля в момент поездки и отправлять ее в компанию через мобильное приложение. Об этом сообщил в среду портал G1.

Как уточняется, соответствующая опция будет доступна как пассажирам, так и водителям, что, по мнению разработчиков, должно повысить безопасность представителей обеих категорий пользователей сервиса.

Нововведение начнет функционировать уже в декабре и будет работать следующим образом: при завершении услуги пассажиры и водители Uber, нажавшие при посадке в автомобиль соответствующую кнопку в приложении, должны будут ответить на вопрос о том, как прошла поездка. В случае каких-либо инцидентов они смогут передать в компанию файл аудиозаписи, который будет в зашифрованном виде храниться на устройстве пользователя. Сами они тем не менее не смогут получить доступ к записи, поскольку криптографический ключ будет только у представителей сервиса.

В компании отмечают, что нововведение не нарушает законов обоих латиноамериканских государств, в которых проблемы общественной безопасности стоят весьма остро. Если этот пилотный проект будет признан удачным, такая опция может стать доступной и в других странах.

Uber - онлайн-сервис автоперевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных машин. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

Теги
БразилияМексикаСША
Реклама на ТАСС
Папа Римский затронул в Таиланде тему эксплуатации женщин и детей
По словам понтифика, женщины и дети в наше время особенно уязвимы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС