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В Еврейской АО пострадавшие от паводка хозяйства получат выплаты на 420 млн рублей

Общая площадь земель, пострадавших в регионе от стихии, составила 40,6 тыс. га
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© Александр Музыка/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Владельцы более 1,5 тыс. фермерских и подсобных хозяйств, пострадавших от паводка в Еврейской автономной области летом и осенью 2019 года, получат свыше 420 млн рублей в качестве компенсаций за понесенный ущерб. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике областного правительства.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек и подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, а также дороги, посевы сои, кукурузы и других зерновых. Потери понесли более половины сельхозугодий области. В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить пострадавшим от паводка регионам субсидии на помощь аграриям.

"Пострадавшими признаны 141 крестьянско-фермерское хозяйство и 1423 личных подсобных хозяйства. Площадь пострадавших от паводка земель составила 40,6 тыс. га", - сказал представитель управления. Он сообщил, что регион получил 420 млн рублей для выплат компенсаций фермерам.

"Подписано соглашение между Министерством сельского хозяйства РФ и профильным управлением областного правительства о предоставлении региону межбюджетного трансферта в размере более 420 млн рублей. Это позволит направить финансовые средства на возмещение ущерба, вызванного паводком, - урожай, семена, техника, кредитные обязательства", - сказали в управлении.

В настоящее время идет прием документов от сельхозпроизводителей. Не исключено, что регион обратится за дополнительным финансированием после того, как будет более точно оценен ущерб в каждом хозяйстве.

Глава региона Александр Левинталь ранее сообщал, что по масштабам ущерба сельскому хозяйству прошедший паводок оказался более разрушительным, чем наводнение 2013 года, когда пострадало 27 тыс. га.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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