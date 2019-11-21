В Еврейской АО пострадавшие от паводка хозяйства получат выплаты на 420 млн рублей

ТАСС, 21 ноября. Владельцы более 1,5 тыс. фермерских и подсобных хозяйств, пострадавших от паводка в Еврейской автономной области летом и осенью 2019 года, получат свыше 420 млн рублей в качестве компенсаций за понесенный ущерб. Об этом ТАСС сообщили в управлении по внутренней политике областного правительства.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек и подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, а также дороги, посевы сои, кукурузы и других зерновых. Потери понесли более половины сельхозугодий области. В начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить пострадавшим от паводка регионам субсидии на помощь аграриям.

"Пострадавшими признаны 141 крестьянско-фермерское хозяйство и 1423 личных подсобных хозяйства. Площадь пострадавших от паводка земель составила 40,6 тыс. га", - сказал представитель управления. Он сообщил, что регион получил 420 млн рублей для выплат компенсаций фермерам.

"Подписано соглашение между Министерством сельского хозяйства РФ и профильным управлением областного правительства о предоставлении региону межбюджетного трансферта в размере более 420 млн рублей. Это позволит направить финансовые средства на возмещение ущерба, вызванного паводком, - урожай, семена, техника, кредитные обязательства", - сказали в управлении.

В настоящее время идет прием документов от сельхозпроизводителей. Не исключено, что регион обратится за дополнительным финансированием после того, как будет более точно оценен ущерб в каждом хозяйстве.

Глава региона Александр Левинталь ранее сообщал, что по масштабам ущерба сельскому хозяйству прошедший паводок оказался более разрушительным, чем наводнение 2013 года, когда пострадало 27 тыс. га.