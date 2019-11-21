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Премьер Таиланда рассчитывает на тесное сотрудничество королевства и Святого престола

Как отметил Прают Чан-Оча, визит Папы Римского Франциска в королевство совпадает с 350-й годовщиной создания католической миссии в стране и 50-летием установления дипотношений между Таиландом и Святым престолом

БАНГКОК, 21 ноября. /ТАСС/. Таиланд и Святой престол могут тесно сотрудничать по искоренению нищеты, защите окружающей среды и климата, а также развитию возобновляемых источников энергии. Об этом заявил в четверг премьер-министр королевства Прают Чан-Оча во время встречи с Папой Римским Франциском в Доме правительства.

В своей приветственной речи он затронул тему председательства Таиланда в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое в следующем году переходит Вьетнаму. "Таиланд намерен тесно сотрудничать со всеми секторами блока и с партнерами всех регионов в целях преобразования сообщества ассоциации в сообщество с устойчивым развитием по всем направлениям. Это для счастья и благополучия всех народов региона и мира, поскольку мы никого не оставим позади", - подчеркнул политик.

Премьер напомнил, что в начале ноября на 35-м саммите АСЕАН в Бангкоке государства блока придали большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества в областях, многие из которых соответствуют видению понтифика, а именно искоренению нищеты, сокращению разрыва в развитии, защите окружающей среды и климата, борьбе с морским мусором, развитию человеческого капитала и возобновляемых источников энергии.

"В этой связи я уверен, что Таиланд и Святой престол могут тесно сотрудничать по всем этим вопросам на двустороннем и международном уровнях, - сказал он. - Ваше святейшество, я очень рад сообщить, что правительство и народ Таиланда, включая более 380 тыс. тайских католиков, ожидают возможности приветствовать вас".

Давние связи

"Это особенно благоприятное время в отношениях между Таиландом и Святым престолом, - констатировал Прают Чан-Оча. - Ваш визит совпадает как раз с 350-й годовщиной создания католической миссии в Таиланде и 50-летием установления дипломатических отношений между Таиландом и Святым престолом".

Он выразил восхищение благородными начинаниями понтифика, который придает "большое значение содействию гармонии со стороны человечества, развитию людских ресурсов, особенно среди молодежи, искоренению нищеты, социальному равенству, сохранению и созданию благоприятных условий для окружающей среды, а также миру". "Ведущая роль Вашего святейшества в этих вопросах вдохновляет всех людей, независимо от их веры или социального происхождения", - отметил Прают Чан-Оча.

По его словам, правительство Таиланда также принимает меры по этим вопросам. "Мы продвигаем основные права человека, особенно в том, что касается гарантии религиозных прав и свобод, работаем над сохранением природных ресурсов и окружающей среды, стремимся укрепить институт семьи и обеспечить равные возможности для всех групп общества, особенно женщин и детей, а также уменьшить социальное неравенство", - заверил он.

"Успех вашего визита подтвердит тесные, давние и прочные связи между Таиландом и Святым престолом", - подытожил политик.

Азиатское турне

В среду Папа Римский прибыл в Бангкок после 11-часового перелета из Рима. В столице Таиланда у него запланированы различные встречи, в том числе с королем Рамой Х, и посещение местной больницы. Завершится день мессой на столичном национальном стадионе.

По данным пресс-службы Римско-католической церкви Таиланда, в королевстве насчитывается 388 тыс. 468 католиков, или 0,58% от общей численности населения в 69 млн человек. На территории страны действуют 11 епархий с 524 приходами.

Франциск стал вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II, который побывал в королевстве в 1984 году. 23 ноября Папа Римский отправится с визитом в Японию, он продлится до 26 ноября.

Теги
Франциск (Папа Римский)ЯпонияВатиканТаиландИталияВьетнамИоанн Павел II (Папа Римский)
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