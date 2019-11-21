Франциск на встрече с патриархом буддистов заявил о необходимости братства между религиями

БАНГКОК, 21 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск заявил о необходимости стремиться к братству между разными религиями, назвав диалог между католиками и буддистами одним из примеров такого взаимодействия. Об этом понтифик сказал в четверг во время встречи с буддийским патриархом Сомдетом Муниивонгом Арийавонгсагатаяном в храме Ратчабопхит в таиландской столице.

Контакты между Римско-католической церковью и буддизмом, которые насчитывают более чем полувековую историю, по мнению понтифика, "помогают продемонстрировать миру, все более подверженному разногласиям, что взаимопонимание между разными культурами возможно". "Когда мы способны признавать и ценить друг друга, даже будучи очень разными, мы даем миру надежду. И важно помнить, что религии должны всегда служить этими маяками надежды, а также пропагандировать и гарантировать братство", - добавил Франциск.

Он также отметил, что католики, даже будучи в меньшинстве, на протяжении четырех с половиной веков своего присутствия в Таиланде "жили в гармонии с буддистами". По данным пресс-службы Римско-католической церкви Таиланда, в королевстве насчитывается 388 тыс. 468 католиков, или 0,58% от общей численности населения в 69 млн человек. На территории страны действуют 11 епархий с 524 приходами.

Как сообщили в службе печати Святого престола, во время "дружеской беседы" понтифик и буддийский патриарх отметили недопустимость прозелитизма и подчеркнули роль миссионеров, которые "приходят не ради завоеваний, а чтобы помогать".

В среду Папа Римский прибыл в Бангкок после 11-часового перелета из Рима. В столице Таиланда у него запланированы различные встречи, в том числе с королем Рамой Х, а также посещение местной больницы. Завершится день мессой на столичном национальном стадионе. Франциск стал вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II, который побывал в королевстве в 1984 году.

23 ноября Папа Римский отправится с визитом в Японию, который продлится до 26 ноября.