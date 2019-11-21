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Проблемы свободы журналистики обсуждаются на международном медиафоруме в Чехии

Темой первой пленарной сессии стала "Современная журналистика в условиях новой идеологической многополярности"

ПРАГА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Международный "Медиафорум-2019: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" открылся в среду в столице Чехии. В его работе принимают участие свыше 100 медиаэкспертов, журналистов, дипломатов, юристов и политологов более чем из 20 стран.

Площадкой для проведения форума стал конференц-зал пражского отеля Grand Majestic Plaza.

Медиафорум, организаторами которого выступили журнал "Международная жизнь", независимая платформа Modern Diplomacy, а также болгарский журнал "Международные отношения", продлится до пятницы. Подобная встреча проходит уже во второй раз, впервые она состоялась в прошлом году в словацком городе Пезинок близ Братиславы.

Как сформулировал в беседе с корреспондентом ТАСС суть нынешней конференции модератор форума, главный редактор российского журнала "Международная жизнь" Армен Оганесян, мир вступил в эпоху идеологической многополярности. Тема проходящей дискуссии, как подчеркнул он, была определена в интервью президента РФ Владимира Путина газете Financial Times, в котором он заявил, что современная либеральная идея себя изжила.

"На встрече происходит обсуждение, готовы ли СМИ к адекватному отражению новой реальности, которая бросает вызов многому из того, что мы называем "мейнстримом", - сказал Оганесян. - Эксперты обсуждают, как журналистика должна реагировать на вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта. На форуме идет речь о новых информационных технологиях и интернете, которые предоставили человечеству океан возможностей, но одновременно таят в себе немало бед и угроз. Проблемы кибербезопасности не обходят стороной ни одного из пользователей сети: будь то частное лицо, крупная корпорация или государство".

Журналистика и будущее Европы

Первую пленарную сессию, темой которой стала "Современная журналистика в условиях новой идеологической многополярности", открыл директор Института Европы РАН Алексей Громыко, отметив, что "сегодня мы наблюдаем закат западноцентричного мирового порядка, а вместе с ним рушится одна из версий либерализма - западноцентричного мира". Журналистика, по его мнению, должна учитывать факт, что США стратегически уходят из Европы и она должна становиться сильным субъектом международных отношений.

Громыко подчеркнул, что "большая Европа" находится между трех океанов - Атлантического, Ледовитого и Тихого. Россия и Евросоюз должны найти эффективные рычаги взаимодействия. Если это произойдет, то "старый континент" обеспечит себе прочное положение на мировой арене.

Глобализация превратилась в инструмент подавления бизнес-конкурентов, сказал Громыко, выделив в качестве примера давление США на Китай и Евросоюз. Кроме того, по его мнению, серьезным ударом по ЕС становится выход из состава союза Великобритании. Журналисты, по его словам, должны понимать происходящие в мире процессы и учитывать их в работе, обеспечивая общество объективной информацией.

Вызов для СМИ в условиях экономических и социальных изменений

Повышенный интерес у участников форума вызвал доклад советника председателя Госдумы, профессора философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра Щипкова. По его мнению, "мы живем в эпоху перманентной экономической и социальной дестабилизации".

"Привычная модель общественной жизни находится в кризисе. Вместе с ней кризис испытывает и сфера идей, что и предопределяет неизбежность кардинального сдвига в сфере идеологии и социальных отношений. Мы становимся свидетелями того, как исчезают реальные социальные связи и институты, действующие в любом обществе изнутри. В условиях их "отключения" регулирование общества приходится осуществлять с помощью искусственных административно-политических механизмов, имитирующих демократию и держащихся либо на финансовых вливаниях, либо на силовом принуждении", - отмечалось в докладе.

В мире, по мнению Щипкова, накапливаются противоречия между "богатым Севером" и "развивающимся Югом". СМИ отражают эти процессы. Журналистика вскрывает реальные цели мощных неолиберальных центров власти, когда контроль за ресурсами и управлением маскируется лозунгами защиты прав человека и гражданского общества.

"В действительности формирование реального гражданского общества не допускается, особенно в странах экономической "периферии". Обществу предлагается постепенно отказаться от институтов традиционной семьи, государства, нации и цивилизации, признав все эти понятия архаичными. А историческую память - воплощением ретроградства", - считает профессор.

Необходимы дискуссии на международных площадках

Руководитель европейского аналитического центра "Комениус" и один из организаторов первого медиафорума Владимир Бачишин прокомментировал по просьбе корреспондента ТАСС проходящую в Праге дискуссию. Он подчеркнул: "Такие встречи чрезвычайно нужны для журналистов. Они нужны всем, кто задействован в работе СМИ и занимается исследованием проблем журналистики, так как здесь происходит обмен мнениями на международном уровне. Этот обмен очень интенсивен. Он также откровенен, ведь в нем участвуют коллеги из разных стран, которые работают в одном направлении и исследуют те же темы свободы прессы и обеспечения прав человека".

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