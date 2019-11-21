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"Ъ": онлайн обжалование штрафов ГИБДД не будет запущено в 2019 году

По данным издания, услуга не заработает без необходимых поправок в КоАП

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сервис по электронному обжалованию штрафов ГИБДД на портале госуслуг может не быть запущен в этом году. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ". Ранее планировалось, что сервис будет запущен с 1 августа 2019 года.

По данным издания, проблема обсуждалась на прошедшем накануне совещании в правительстве у вице-премьера Максима Акимова. Как отмечает газета, услуга не заработает без необходимых поправок в КоАП. Как следует из материала газеты, "текст отзыва за подписью врио главы Минкомсвязи Евгения Кислякова в правительство поступил в тот же день (в день совещания в правительстве - прим. ТАСС), он согласован МВД и Минюстом".

Правительство России получило из Минкомсвязи проект положительного отзыва на поправки в КоАП об электронном обжаловании штрафов, подтвердил ТАСС официальный представитель Акимова Сергей Извольский.

"Проект отзыва получили, изменения в КоАП будут поддержаны", - отметил он.

Но даже такой поворот вероятно не сможет обеспечить принятие законопроекта в самое ближайшее время, утверждается в материале "Коммерсанта" со ссылкой на прогноз зампреда комитета Госдумы по госстроительству Рафаэля Марданшина.

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Россия
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