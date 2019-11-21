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Проект спорткомплекса во Владивостоке доработают в 2020 году

Объект должны были сдать еще в 2013 году, однако потом строительство приостановили

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Проект физкультурно-оздоровительного комплекса во Владивостоке, вопрос о котором поднимался на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2018 года, скорректируют в третьем квартале 2020 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Приморья.

Большой физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс (ФОК) в микрорайоне Снеговая Падь стоимостью 535 млн рублей должны были сдать в эксплуатацию в 2013 году, но годом позже строительство приостановили. На пресс-конференции Путин поручил губернатору Приморья Олегу Кожемяко разобраться с ситуацией.

"В третьем квартале 2020 года проект будет откорректирован с учетом государственной экспертизы проектной документации. В настоящее время администрацией Приморского края совместно с АНО "Инвестиционное агентство Приморского края" обсуждаются возможности завершения строительства спортивного комплекса на условиях заключения концессионного соглашения с частными инвесторами, а также реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства", - сказали в пресс-службе, уточнив, что сейчас на строительно-монтажные работы средства в государственных программах не предусмотрены.

В пресс-службе городской администрации ТАСС уточнили, что корректировка проектно-сметной документации потребовалась, так как она была разработана в 2015 году, с тех пор изменились некоторые строительные нормы и правила. "Кроме того, необходимо обновить ряд изыскательских работ, предусмотреть ряд работ по подключению к инженерных сетям. Никаких радикальных изменений в проектно-сметную документацию внесено не будет, это будет именно корректировка по ряду параметров", - пояснили в пресс-службе мэрии.

Когда проектно-сметная документация будет готова, ее отправят на государственную экспертизу, и только после получения положительного заключения появится возможность изыскивать источники финансирования и средства для достройки объекта. В пресс-службе городской администрации уточнили, что после остановки строительства в 2014 году комплекс оставался в состоянии недостроенного объекта. На тот момент там были в основном прочные железобетонные конструкции без кровли и отделки, и простой не нанес серьезного ущерба объекту. В 2018 году было принято решение полностью его законсервировать и поставить под охрану, в том числе, чтобы к нему не было доступа посторонних, а также для сохранения имеющихся конструкций.

В пресс-службе краевой администрации ТАСС рассказали, что тогда же, в 2018 году, заключили контракт на корректировку проекта для завершения строительства, не исполненный проектировщиком. Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, а недобросовестного подрядчика включили в соответствующий в реестр. Теперь средства на корректировку проекта уже запланированы в бюджете Владивостока, начаты процедуры закупки для заключения контракта.

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РоссияПриморский край
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