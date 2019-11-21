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Медведев поздравил художника Бориса Диодорова с 85-летием

Премьер-министр отметил, что во многих странах иллюстрации художника признаны эталоном

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного художника России Бориса Диодорова с 85-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте правительства.

"Книги с вашими работами есть почти в каждом доме. С них начинается первое знакомство ребенка со сказкой, развитие его воображения и творческого мышления. Во многих странах мира ваши иллюстрации признаны эталоном", - говорится в поздравлении.

Работая в жанре книжной иллюстрации с 1960-х годов, Диодоров оформил более 400 произведений. "Вы создали особый сказочный мир, подарили нескольким поколениям читателей замечательных художественных персонажей. Вы умеете проникнуться замыслом автора, с особой выразительностью передать сюжет литературного произведения, характер и настроения героев", - отметил премьер.

Председатель правительства напомнил, что иллюстрации художника радуют не только читателей, но и посетителей Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Борис Диодоров родился в 1934 году в Москве. Учился в Московской средней художественной школе при Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова Академии художеств СССР (МГХИ; ныне - Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств). В 1960 году окончил факультет живописи МГХИ им. В.И. Сурикова. Широкую известность Борис Диодоров получил в 1979 году после выхода проиллюстрированной им повести-сказки Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (издательство "Детская литература").

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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