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Проживающих в актовом зале общежития женщину и детей разместили в санатории Нальчика

До 27 ноября планируется решить вопрос о месте их проживания

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Женщина и пятеро малолетних дети, которые проживали в актовом зале общежития в городе Прохладный (Кабардино-Балкария, КБР), временно размещены в санатории "Радуга" в городе Нальчике, шестой ребенок уехал к родственникам. Вопрос по семье будет решен до 27 ноября, сказал ТАСС в четверг глава администрации городского округа Прохладный Игорь Тараев.

В пресс-службе республиканского следственного управления СК России сообщали, что следователи организовали проверку в связи с появлением информации о женщине с шестью детьми, которые проживают в актовом зале заводского общежития в городе Прохладном. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков поручил уполномоченному при главе КБР по правам ребенка взять ситуацию на контроль. Было принято решение о временном размещении семьи в одном из соцучреждений.

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"Специальная комиссия занимается разработкой дорожной карты, в соответствии с которой до 27 ноября мы определимся по этой семье с вопросом места их проживания. Мы должны принять конкретное решение. Сейчас они размещены в санатории "Радуга" в городе Нальчике на три недели, до этого они сдавали анализы, проходили медкомиссию с начала ноября. Сегодня дети здоровые и чистые", - сказал собеседник агентства.

Самому младшему из детей в семье два года. Старший ребенок, 16-летний мальчик, по словам Тараева, уехал к родственникам в Ессентуки. "Мать и дети прописаны в станице Курская Ставропольского края, там же получают пособие. В Прохладном у нее временная регистрация, которая заканчивается в феврале 2020 года", - пояснил глава города.

По словам Тараева, женщина приехала в Прохладный семь лет назад и приобрела ветхое жилье, за которое долгое время не платила. Местные власти были вынуждены принять меры и переселили ее в другое помещение, дав ей время на погашение задолженностей. Однако, по словам Тараева, женщина задолженность не погашает, не работает и возвращаться в Ставропольский край не хочет.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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