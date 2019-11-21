Волин посоветовал не хранить на смартфоне конфиденциальную информацию

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пользователям не стоит хранить в памяти смартфона конфиденциальную информацию, которая ни при каких обстоятельствах не должна попасть к посторонним. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Так он прокомментировал, в частности, призыв создателя мессенджера Telegram Павла Дурова удалять приложение WhatsApp, если пользователи против того, чтобы их "фотографии и сообщения станут однажды общедоступны".

"Мы все становимся потенциально уязвимы в тот момент, как берем в руки смартфон. Это уже выбор между безопасностью и удобством. Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться", - посоветовал Волин.