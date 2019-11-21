{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Волин посоветовал не хранить на смартфоне конфиденциальную информацию

Таким образом замглавы Минкомсвязи прокомментировал призыв создателя мессенджера Telegram Павла Дурова удалять приложение WhatsApp, если пользователи против того, чтобы их "фотографии и сообщения станут однажды общедоступны"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пользователям не стоит хранить в памяти смартфона конфиденциальную информацию, которая ни при каких обстоятельствах не должна попасть к посторонним. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Так он прокомментировал, в частности, призыв создателя мессенджера Telegram Павла Дурова удалять приложение WhatsApp, если пользователи против того, чтобы их "фотографии и сообщения станут однажды общедоступны".

"Мы все становимся потенциально уязвимы в тот момент, как берем в руки смартфон. Это уже выбор между безопасностью и удобством. Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться", - посоветовал Волин.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл: Русская и Иерусалимская церкви ответственны за судьбу всего православия
Иерусалим занимает особое место в истории православия, отметил Патриарх Московский и всея Руси
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС