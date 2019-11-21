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Пенсионеры из Мурманска девять месяцев добивались от поликлиники проведения УЗИ сердца

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре

ТАСС, 21 ноября. Прокуратура Мурманска внесла представление главному врачу городской поликлиники №1, где два пенсионера на протяжении девяти месяцев не могли сделать эхокардиографию сердца. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что родителям заявителя до настоящего времени не проведено ультразвуковое диагностическое исследование - эхокардиограмма. Со дня обращения 63-летних пенсионеров в медицинскую организацию прошло 9 и 8 месяцев соответственно", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, максимальный срок ожидания таких медицинских услуг не должен превышать 14 дней. В прокуратуре пообещали контролировать ситуацию до тех пор, пока поликлиника не устранит нарушения.

Теги
РоссияМурманская область
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