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МИД России призвал преследовать по закону нарушителей прав журналистов

В дипведомстве отметили, что сотрудники СМИ, работающие в горячих точках, становятся жертвами нападений, обысков, произвольных задержаний

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нарушения прав журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность, недопустимы, нарушителей необходимо преследовать по закону. Об этом говорится в распространенном в четверг в Facebook сообщении дипведомства по случаю Всемирного дня телевидения.

"Ситуация с обеспечением безопасности самих тележурналистов, в частности российских, оставляет желать лучшего. Их права порой грубо игнорируются за рубежом, а жизнь и здоровье подвергаются угрозам. С пугающей регулярностью поступают сообщения о гибели или ранениях журналистов в разных странах. Сотрудники СМИ, работающие в горячих точках, становятся жертвами нападений, обысков, произвольных задержаний", - отмечается в тексте.

"Убеждены, что нарушения прав журналистов, тем более угрозы физического насилия и его применение в отношении работников СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, недопустимы и должны строго преследоваться по закону", - отметили в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что призыв в первую очередь адресован Украине. Там указали, что правоохранительные органы этой страны до сих пор не представили результаты расследования убийств в 2014 году Андрея Стенина, Анатолия Кляна, Игоря Корнелюка и Антона Волошина. "Надеемся, что нарушения Киевом прав журналистов не останутся без внимания мирового сообщества. Необходима консолидированная международная позиция, чтобы принудить украинские власти приступить к полноценному расследованию убийств и других тяжких преступлений против журналистов и привлечения к ответственности виновных", - подчеркнули в дипведомстве.

На Смоленской площади напомнили и о некоторых случаях нарушения прав российских журналистов в 2019 году на Украине, где подверглись обстрелу, в том числе со стороны ВСУ, съемочная группа ВГТРК, журналисты телеканала "Звезда", журналисты "РИА Новости". В МИД РФ рассчитывают, что правозащитные и медийные НПО, профессиональные ассоциации, а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир продолжат использовать все свои возможности для содействия обеспечению защиты прав и безопасности журналистов.

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