Патриарх Кирилл: Русская и Иерусалимская церкви ответственны за судьбу всего православия

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Русская и Иерусалимская православные церкви в условиях новых кризисов и вызовов несут ответственность за будущее православия во всем мире. Об этом сказал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе совместной литургии с предстоятелем Иерусалимской церкви Феофилом III в храме Христа Спасителя в Москве.

"Сейчас на наших церквах лежит особая ответственность, не только за себя, но за судьбу мирового православия, которое стоит перед труднейшими вызовами. Мы благодарны... за то, что в столь непростое для мирового православия время вы прибыли сюда засвидетельствовать единство православной церкви и свою любовь во Христе", - сказал он.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что Иерусалим занимает особое место в истории православия. "Святая Иерусалимская церковь - это хранительница Гроба Господня и Святой земли на месте жизни Спасителя, колыбель всего мирового православия, матерь всех наших поместных церквей, включая самые древние. Исторически ее предстоятели были известны своей ревностью о Господе и каноническими устоями", - отметил патриарх.

Он также подчеркнул роль Иерусалимской церкви в истории российского православия. "В трудные для Русской церкви годы ваши предшественники не раз спешили к нам на помощь, чтобы восстановить канонический порядок и справедливость. В частности, в XVII веке, в годы тягчайших гонений на православие, особенно на территории современной Украины, патриарх Иерусалимский Феофан III восстановил там уничтоженную греко-католической унией православную иерархию. Русская церковь всегда с благодарностью помнит это, а Святая земля издревле и до сегодняшнего дня является самым излюбленным местом паломничества для русского человека", - добавил предстоятель РПЦ.

В свою очередь, Феофил III поблагодарил за возможность совершения совместного богослужения и выразил надежду, что святыни, расположенные на территории Иерусалимской церкви, станут гарантией единства мирового православия и помогут преодолеть существующие проблемы.

Совместная литургия была проведена по случаю праздника Собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Этот праздник был установлен в начале IV века на Поместном Лаодикийском соборе, бывшем за несколько лет до I Вселенского Собора. Лаодикийский Собор осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил их православное почитание.