Самарская область стала первым регионом России по числу юнармейцев

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Число юнармейцев в Самарской области выросло с начала года до 30 тыс. человек. По количеству участников движения "Юнармия" регион занимает первое место в России, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"По данным автоматизированной информационной системы (АИС), в Самарской области прошел регистрацию 30-тысячный юнармеец. Таким образом, численность юнармейцев за год увеличилась в 20 раз", - указано в сообщении.

Отмечается, что Самарская область, в которой с начала года было зарегистрировано более 600 отрядов, занимает первое место в России по количеству юнармейцев. Каждый десятый школьник в регионе является юнармейцем, добавили в пресс-службе.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" появилось в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента России. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны.

Главной целью "Юнармии" является патриотическое воспитание молодежи, подготовка ребят к службе в Вооруженных силах, сохранение и приумножение традиций. Юнармейцы принимают участие в различных соревнованиях, совершают походы по местам боевой славы и принимают участие в парадах. Ребят обучают стрельбе из оружия, оказанию первой медицинской помощи, ориентированию на местности и по карте.