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В РПЦ положительно оценили возвращение модулей о традиционных религиях во ФГОС

В Русской Православной Церкви считают целесообразным расширить изучение религиозных культур до 9 класса школы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Русская Православная Церковь приветствует возвращение модулей по основам православия, ислама, буддизма и иудаизма в разделы Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного начального и общего образования, посвященные духовно-нравственной и религиозной культуре. Об этом заявил ТАСС в четверг руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Московского патриархата иеромонах Геннадий (Войтишко).

"Безусловно, такое решение мы оцениваем положительно. Недоумение родительского сообщества, педагогов, представителей Русской Православной Церкви в связи с предпринятыми попытками ликвидации раздельного изучения религиозных культур было услышано <…> Мы вели, ведем и будем вести активный диалог с коллегами из министерства просвещения. Мы активно сотрудничаем с представителями традиционных религиозных общин России в этом вопросе и стараемся оказать им помощь в развитии преподавания их модулей, делясь своим опытом и методическими наработками", - сказал ТАСС Войтишко.

Он отметил, что в РПЦ считают целесообразным расширить изучение религиозных культур до 9 класса школы. "Русская Православная Церковь никогда не отрицала важность изучения других религиозных культур России школьниками из православных семей. Но, прежде чем изучать религиозные традиции и культуру соседей, необходимо хорошо знать свои <…> Но адекватным такое изучение может быть тогда, когда изучение религиозных культур будет происходить не только в четвертом классе, как это есть сейчас, но и более широко, например, до 9 класса", - добавил иеромонах.

По его словам, возможность добровольной общественной церковной аккредитация учителей по религиозным культурам предусмотрена федеральным законом об образовании, и она может подтвердить высокий уровень подготовки педагога. "Уже сегодня, например, в Москве 75 педагогов, преподающих ОПК, прошли аккредитацию в Русской Православной Церкви. Еще 45 к ней готовится в декабре", - сказал Войтишко.

Религиозные модули и ФГОС

18 сентября сайт ОРОиК опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу публикации проекта Министерством просвещения РФ новых ФГОС, в которых из шести входящих в предмет "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) модулей по выбору оставлены только модули основ светской этики и мировых религиозных культур. В ОРОиК выразили опасения, что проект нового ФГОС основной ступени не предусматривает выбора семьей школьника религиозной традиции для преподавания в предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР). 21 ноября, по информации РБК, Министерство просвещения РФ изменило проект стандартов для начальной школы, вернув в них преподавание основ религии.

Предмет ОРКСЭ стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.

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