Патриарх Кирилл приедет в Белоруссию на торжества в Жировичи в мае 2020 года

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет участие в праздновании в мае 2020 года 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Об этом сообщил в четверг журналистам проректор по научной работе Минской духовной академии и Минской духовной семинарии Александр Слесарев.

"2020 год в белорусском экзархате будет юбилейным. Основные торжества пройдут 20 мая на территории монастыря, куда запланирован приезд предстоятеля Русской православной церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помимо основных торжеств, праздничного богослужения, на территории монастыря состоится заседание Священного синода РПЦ", - приводит слова Слесарева агентство БелТА.

Свято-Успенский Жировичский монастырь Белорусской православной церкви, расположенный в деревне Жировичи Гродненской области, - один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. В комплекс монастыря входят четыре храма и примыкающие постройки - Явленская церковь, Крестовоздвиженская церковь и Успенский собор, звонница, зимний храм во имя святителя Николая Чудотворца, церковь великомученика Георгия Победоносца, здание семинарии, жилой монастырский комплекс, трапезная. Главная святыня монастыря - чудотворная икона Божией Матери Жировицкая.