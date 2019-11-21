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В Ижевске откроют второй пункт сдачи анализов для справки на получение прав

Такая мера принята из-за увеличения очередей в Республиканском наркологическом диспансере

ИЖЕВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Второй пункт для сдачи анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю у водителей откроют в Удмуртии с 22 ноября, это связано в том числе с увеличением очереди в Республиканском наркологическом диспансере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. В связи с изменениями, которые вступают в силу с 22 ноября 2019 года, автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

"Для разгрузки очереди 21 ноября в Республиканском наркологическом диспансере будет продлен режим работы с 8:00 до 21:00, а с 22 ноября открывается второй пункт принятия биоматериала на данное исследование в Республиканском центре медицинской профилактики по адресу Ижевск, площадь 50-летия Октября, 21. Помимо консультации врача-нарколога, на базе Центра профилактики можно будет получить консультации врачей - психиатра, офтальмолога и терапевта", -- говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таким образом, комплексное освидетельствование на право управления транспортным средством можно будет пройти в одном месте, без посещения наркологического диспансера и психиатрической больницы. "Для реализации этой возможности Минздрав Удмуртии провел все подготовительные процедуры, в частности, наркологический диспансер, психиатрическая больница и республиканский центр медицинской профилактики получили необходимые для проведения освидетельствования лицензии. Это сделано для удобства жителей города Ижевска при получении заключений при медицинском осмотре на права", -добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ближайшее время в республике будет решаться вопрос о закупке допоборудования для проведения исследований, что, по мнению властей, положительно скажется на сроках получения медицинского исследования.

Ситуация в Удмуртии

За последние два дня в социальных сетях водители стали жаловаться на увеличение очередей в Республиканском наркодиспансере. На фото и видео, размещенных в различных группах, видно, что в очереди за справками стоят десятки водителей, которые боятся дальнейшего увеличения стоимости прохождения медицинского освидетельствования в связи с введением новых требований.

Как сообщили ТАСС в регистратурах медучреждений, на данный момент, цена новой услуги неизвестна, ее стоимость назовут позднее. При этом в наркологическом диспансере сообщили, что к полудню очереди стали меньше, но в начале дня водителей, которые хотели получить справку, было больше обычного.

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