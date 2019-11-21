Дума приняла закон о маркировке и загранпаспортах для ценных музыкальных инструментов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о маркировке ценных музыкальных инструментов для их временного вывоза из РФ и получении на них специальных паспортов.

"Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками", - говорится в пояснительной записке. Это касается музыкальных инструментов, признанных культурными ценностями. Одновременно необходимо будет оформить на них паспорт с уникальным номером в Минкультуры РФ, где будет указана идентификационная информация о музыкальном инструменте, о его собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография указанного музыкального инструмента или смычка. Такой паспорт на инструмент будет действовать 10 лет.

"О проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок вносятся в единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках", - указано в сопроводительных документах.

Как пояснял ранее глава Минкультуры Владимир Мединский, законопроект призван упростить процедуру ввоза и вывоза ценных инструментов в первую очередь гастролирующими профессиональными музыкантами. По его словам, сегодня каждый раз музыкант должен получить разрешение на вывоз скрипки от Минкультуры РФ, а на таможне должен быть соответствующий эксперт, который определит ценность инструмента, из-за чего "пересечение таможни - это исторически большая проблема".