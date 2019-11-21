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Медсправка для московских водителей подорожает в четыре раза

С 22 ноября цена составит 3,6 тыс. рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Медицинская справка для получения водительских прав в Москве подорожает с 22 ноября с 800 рублей до 3,6 тыс. рублей в связи с изменениями в обязательном медицинском освидетельствовании автомобилистов. Об этом в четверг сообщили ТАСС в справочных нескольких наркдоспинсеров Московского научно-практического центра (МНПЦ) наркологии Департамента здравоохранения столицы.

"До 19:00 - 800 рублей, с завтрашнего дня она будет стоить 3600 рублей", - сказали в справочной наркодиспансера номер один.

Эту информацию агентству подтвердили в наркодиспансерах номер два, шесть и девять. В справочных также отметили, что в настоящее время прием желающих получить справку производится в порядке живой очереди. "У нас записи нет. Живая очередь, народу очень много", - рассказали в справочной наркологического диспансера номер два.

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. В связи с изменениями, которые вступают в силу с 22 ноября 2019 года, автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

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