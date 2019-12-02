Суд признал законным назначение штрафа главреду ИД "Момент истины" за фейк

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы признал законным решение мирового суда о назначении главному редактору издательского дома (ИД) "Момент истины" Евгению Гнеушеву административного штрафа в размере 60 тыс. рублей по статье КоАП РФ о фейковых новостях. Об этом ТАСС сообщила адвокат Анна Фабричная, представляющая интересы главреда.

"Решение признано законным, оно вступило в законную силу", - сказала она, отметив, что будет обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.

Ранее районный суд отменил решение мирового суда в отношении ИД "Момент истины", ставшего первым в РФ СМИ, подвергнутым административному штрафу по статье КоАП о фейковых новостях. Суд определил размер штрафа в 200 тыс. рублей. Решение направлено на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи. По словам адвоката Федора Трусова, мотив отмены решения - ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции.

Первый штраф за фейковые новости

15 октября судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях. Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил ей административный штраф в размере 200 тыс. рублей без конфискации предмета правонарушений. Также суд назначил административный штраф в размере 60 тыс. рублей главному редактору издания Гнеушеву.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания о подготовке в России майдана и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

Как говорится в тексте апелляционной жалобы организации, "ООО "Момент истины" считает, что действиями Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ, поддержанными судом, нарушаются право на свободу слова, свободу выражения мнения, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, предусмотренное Европейской конвенцией о защите прав человека и Конституцией РФ".

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генпрокурора или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа, для граждан он составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, размер штрафа для должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.