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В Ингушетии в 2020 году создадут первую в регионе киношколу для подростков

Дети от 10 до 17 лет смогут учиться по таким специальностям, как сценарист, режиссер, оператор, монтажер и продюсер

МАГАС, 21 ноября. /ТАСС/. Первую в Ингушетии киношколу для детей в возрасте от 10 до 17 лет создадут в 2020 году в административном центре региона Магасе на базе одного из образовательных учреждений. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель представительства Союза кинематографистов РФ по Ингушетии Мадина Дзортова.

"В 2020 году мы намерены создать первую киношколу на базе одного из образовательных учреждений в Магасе. В ней смогут учиться дети в возрасте от 10 до 17 лет по таким специальностям, как сценарист, режиссер, оператор, монтажер и продюсер. Это не годичный курс, детей необходимо готовить два-три года, после выпускники киношколы смогут поступить во Всероссийский госуниверситет кинематографии им. С.А. Герасимова, у них уже будет необходимая база для отличной учебы", - сказала Дзортова.

По ее словам, профессиональное кураторство над киношколой возьмет госуправление по кинематографии Республики Ингушетия, которое будет создано в ближайшее время и сформировано из профессионалов в сфере кинематографии.

"Мы уверены, что желающих учиться в киношколе будет немало, и открытием одной школы мы не ограничимся, в будущем будут открыты и другие школы в разных районах республики. Также мы намерены во всех школах региона открыть киноклубы, будем согласовывать и разрабатывать этот проект с Минобразования региона для его скорой реализации. Кинематографию в регионе необходимо развивать, а создание школ и киноклубов даст серьезный толчок в этом деле, тем более у нас талантливая молодежь, чей потенциал необходимо реализовывать", - добавила собеседница агентства.

Ранее Дзортова сообщила, что регион договорился с Всероссийским открытым форумом детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" об участии детей в возрасте от 11 до 17 лет из Ингушетии в киносмене "Бумеранга", которая пройдет в сентябре 2020 года в "Орленке".

Теги
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