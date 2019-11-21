Сочи в 2020 году представит специальные туры для гостей из ОАЭ и Израиля

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Сочи в следующем году представит свои туристические продукты в Объединенных Арабских Эмиратах и Израиле. Об этом сообщила ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева на Всероссийском конгрессе туроператоров и турагентов в Сочи.

"У нас на территории Сочи для ОАЭ и Израиля сейчас два основных турпродукта, которые им интересны. Это бальнеология и, так называемый, джанкет-тур - это специальные туры с посещением казино", - сказала Балаева.

По ее словам, впервые в следующем году Сочи будет представлен в ОАЭ и Израиле на профильных туристических выставках. Она отметила также повышенный интерес этих стран к отдыху в Сочи.

Как сообщал ТАСС ранее директор по развитию сочинской игорной зоны "Красная поляна" Дмитрий Анфиногенов, за 10 месяцев 2019 года игорную зону посетили более 66 тыс. жителей Израиля. При этом год назад туристов из этой страны было значительно меньше - около 40 тыс. человек. В пресс-службе администрации Сочи сообщали, что в этом году город принял около 110 тыс. человек из Израиля, что в три раза больше, чем в 2018 году. Как отмечалось в аэропорту Сочи, за девять месяцев 2019 года пассажиропоток из ОАЭ увеличился в 17 раз и достиг 6,8 тыс. человек.

Балаева добавила, что с целью развития делового туризма в регионе, до конца года будет сформирован паспорт территорий Краснодарского края для проведения на них деловых мероприятий, в том числе международного формата. Также планируется составить календарь мероприятий на 2020 и 2021 года.

IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходит в Сочи на курорте "Роза Хутор" с 20 по 22 ноября. В мероприятии принимают участие ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке. Впервые курорт принимает сразу два мероприятия - Международный туристский форум SIFT-2019 и Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов.