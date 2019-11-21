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В кавказском заповеднике усилили патрулирование из-за лесных пожаров

Задача инспекторов - выявить очаг возгораний и предотвратить распространение огня, а также остановить нарушителей заповедного режима

МАЙКОП, 21 ноября. /ТАСС/. Контроль за территорией Кавказского государственного природного биосферного заповедника в связи с лесными пожарами на Кубани теперь ведется не только с вертолета, но и пешим патрулированием инспекторами, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе заповедника.

"Из-за сложного рельефа местности контроль над территорией заповедника ведется с вертолета, но в связи со сложной обстановкой из-за лесных пожаров мы сформировали 15 групп, состоящих их двух инспекторов. Они обходят территории, расположенные в границах пожаров - особенно в Мостовском районе Краснодарского края и Майкопском районе Адыгеи", - сказали в пресс-службе.

Задача инспекторов - выявить очаг возгораний и предотвратить распространение огня, а также остановить нарушителей заповедного режима. Летние эколого-туристические маршруты Кавказского заповедника закрыты с 11 ноября до следующего лета, но всегда находятся любители пешего туризма, которые обходными путями пытаются незаконно проникнуть на его территорию заповедника. Как отмечают специалисты, основная причина лесных пожаров - это человеческий фактор, пояснили в пресс-службе.

Пожароопасная обстановка на территории Краснодарского края и Адыгеи возникла из-за аномально теплой и сухой осени.

Флора заповедника насчитывает порядка 3 тыс. видов уникальных растений, фауна - 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, девять видов земноводных, 21 - рыб, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Многие виды животных занесены в Красную книгу РФ. В заповеднике обитают зубр, благородный олень, бурый медведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан.

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