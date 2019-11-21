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Первые участки для принудительных работ на предприятиях могут открыться в семи регионах РФ

Речь идет о Новгородской, Белгородской, Оренбургской, Челябинской областях, Приморском, Краснодарском краях и Республике Коми

РЯЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Первые участки для осужденных к принудительным работам на предприятиях могут открыться в 2020 году в семи регионах России. Об этом сообщила начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова на VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление" в Рязани.

"В субъектах страны приступили к проработке данного вопроса, уже имеются положительные примеры взаимодействия территориальных органов ФСИН России с представителями бизнес-сообщества. Прорабатываются предложения о создании участков исправительных центров на базе предприятий в Новгородской, Белгородской, Оренбургской, Челябинской областях, Приморском, Краснодарском краях и Республике Коми", - сказала она.

С 1 января 2020 года вступают в силу принятые в июле этого года поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, позволяющие создавать участки для проживания в общежитиях осужденных к исправительным работам непосредственно на предприятиях, где они будут трудоустроены. По данным ФСИН, сейчас к труду привлечены 90% осужденных к принудительным работам.

Теги
РоссияПриморский крайКраснодарский крайКомиБелгородская областьНовгородская областьОренбургская областьЧелябинская область
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