Фестиваль любителей внедорожной езды пройдет в январе в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Представители клубов внедорожной езды России и ближнего зарубежья примут участие в ежегодном фестивале "Зори Кавказа - 2020", который пройдет в Кабардино-Балкарии в начале января. Об этом в четверг сообщил журналистам член оргкомитета фестиваля, краевед Тенгиз Мокаев.

"С 3 по 6 января 2020 года на территории Кабардино-Балкарии пройдет ежегодный всероссийский фестиваль любителей внедорожной езды "Зори Кавказа - 2020". Участниками фестиваля станут представители клубов внедорожной езды России и ближнего зарубежья, а также индивидуально заявившиеся любители <...>, вместе со своими семьями и детьми", - рассказал Мокаев.

Маршрут фестиваля пройдет по живописным уголкам Центрального Кавказа. Базовый лагерь фестиваля будет располагаться в Нальчике, на территории санатория "Грушевая роща", где будут проживать участники и будет проходить его анимационная и досуговая часть. Выезды в горные районы будут проходить в сопровождении экипажей организаторов, а по радиосвязи в прямом эфире будут вестись экскурсионные рассказы о природных и исторических достопримечательностях Центрального Кавказа.

Как отмечается, концепция фестиваля "Зори Кавказа" не предполагает больших трудностей и серьезных испытаний, здесь нет высоких скоростей, спортивного бездорожья, победителей и проигравших. "Это своего рода разноплановая экскурсия с множеством интересных событий и рассказов о природных и исторических достопримечательностях нашего края", - пояснил Мокаев.

Организаторами фестиваля выступает клуб любителей внедорожной езды "КБР 4Х4" и Кабардино-Балкарская региональная общественная организация "Созидание", при поддержке Министерства курортов и туризма КБР, туристической компании "Путешествие", Молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир".