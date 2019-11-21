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Отель в Японии предлагает номер всего за $1 в сутки, но с условием участия в "реалити-шоу"

Предполагается, что постояльцы будут круглые сутки находиться под наблюдением камеры

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Небольшой отель в префектуре Фукуока, на юго-западе Японии, предлагает своим постояльцам номер всего за 130 иен в сутки (около $1,2 по текущему курсу), но при условии, что все происходящее в номере будет в режиме реального времени транслироваться на YouTube.

Как отмечает японский портал Rocket News 24, единственными приватными местами в "апартаментах" под номером 8 могли бы стать туалет и душевая комната, но, как и во многих японских гостиницах традиционного типа ("рёкан"), там не предусмотрены индивидуальные удобства. Гостям приходится пользоваться общими туалетными комнатами, расположенными на каждом этаже.

Номер за доллар в сутки представляет собой маленькую комнатку в японском стиле с татами на полу, с небольшим столиком и спальным матрацем ("футон"). Там есть и кондиционер, но за отдельную плату - 100 иен за два часа.

Прямая трансляция на YouTube передает только видеосигнал, звуки в номере камера не транслирует и не записывает. Из-за малых размеров комнаты в ней нет "мертвых зон" - то есть там негде укрыться от видеокамеры. Чего-то особенно, как отметил владелец отеля, постояльцу этого номера делать не нужно, а на ночь, разумеется, в нем можно выключить свет.

Организацию в отеле "реалити-шоу" его владелец объяснил тем, что номер 8 почти всегда пустовал. Теперь же - благодаря трансляции на YouTube - он стал своего рода рекламным "телебаннером" отеля. Его электронная страница насчитывает уже более 5 тыс. подписчиков, а количество просмотров видео - с корреспондентом портала Rocket News 24 - превысило 80 тыс. Имеет ли эта популярность еще и какое-либо материальное выражение, не сообщается.

Теги
Япония
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