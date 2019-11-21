Володин открыл в Петербурге мемориальную доску экс-спикеру Думы Геннадию Селезневу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы двух созывов (1996-2003) Геннадий Селезнев возглавлял нижнюю палату парламента в самые тяжелые времена в современной истории страны и многое сделал для становления новой российской государственности. Такое мнение в четверг высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая мемориальную доску политику в Санкт-петербургском государственном университете (СПБГУ).

"Это были самые тяжелые времена для наших граждан, для России. И мы с ним связываем время становления российского парламентаризма, - сказал Володин. - Молодой российский парламент, большое число партий, огромное количество мнений, точек зрения".

Спикер Госдумы назвал Селезнева патриотом и государственником, который ставил интересы страны и общества выше партийных программ. "Мы это связываем особенно с тем периодом, когда Россию возглавил новый президент - Владимир Владимирович Путин, - отметит Володин. - Со своей стороны он [Селезнев] сделал все, чтобы большинство, которое было в тот период времени сформировано в Госдуме, было опорой молодому президенту".

По его словам, работа Селезнева в нижней палате пришлась на переходный период развития страны. "Из состояния девяностых, которые были очень тяжелыми годами для нашей страны, годами безвременья, потому что это годы разочарований и кризисов, к периоду уверенности, роста, ответственности", - заключил он.

В церемонии открытия памятной доски также приняли участие глава комитета Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, первый проректор СПбГУ Елена Чернова и супруга Селезнева Ирина.

Селезнев родился 6 ноября 1947 года в городе Серове Свердловской области. В 1964 году окончил профтехучилище в Ленинграде, в 1974 году - Ленинградский государственный университет. В 1980-1988 годах был главным редактором газеты "Комсомольская правда", в 1991-1993 годах возглавлял газету "Правда". Политик был председателем Госдумы второго и третьего созывов (1996-2003). Он умер 19 июля 2015 года на 68-м году жизни.