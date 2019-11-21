ЕСПЧ обязал Россию выплатить более €80 тыс. четырем иностранцам, просившим убежище

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, чтобы Россия выплатила €81 тыс. четырем просителям убежища из-за их длительного пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении суда.

Как отмечается в коммюнике, речь идет о гражданах Ирака, Сомали, Сирии и частично признанного Государства Палестина. Отмечается, что указанные лица независимо друг от друга в 2015-2016 годах прибыли в аэропорт Шереметьево, где им отказали в пересечении границы. "Они безуспешно ходатайствовали о предоставлении им статуса беженца в РФ", - говорится в сообщении. В итоге трое из них провели в транзитной зоне, ожидая положительного решения, от пяти до семи месяцев, тогда как один провел в этой зоне год и девять месяцев.

"Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что был нарушен пункт 1 статьи 5 ("Право на свободу и безопасность") и статьи 3 ("Запрещение пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения") Европейской конвенции по правам человека", - отмечается в постановлении. В частности, судьи сочли, что условия, в которых жили просители убежища, были непригодны для длительного пребывания.

Суд постановил, что Россия должна выплатить двум иностранцам по €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда, а двум другим - €15 тыс. и €26 тыс. Также РФ должна выплатить €19 тыс. в качестве судебных расходов и издержек.