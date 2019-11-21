Власти Мурманской власти повысят минимальные зарплаты врачей

ТАСС, 21 ноября. Власти Мурманской области с ноября повысят минимальную зарплату врачей первичного звена и скорой помощи, чтобы сохранить существующих специалистов, не допустив их оттока из региона, заявил губернатор Андрей Чибис, опубликовав соответствующий пост в "ВКонтакте". В среднем зарплата медработников увеличится в 1,3 раза.

Как следует из файла с инфографикой, которую губернатор прикрепил к своему сообщению, врачи общей практики вместо 41,3 тыс. рублей будут получать от 60 тыс. рублей. Участковые терапевты и педиатры, у которых зарплата также составляла 41,3 тыс. рублей, будут зарабатывать от 50 тыс. рублей в месяц. Повышение коснется и узких специалистов: вместо минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 25,9 тыс. рублей их зарплата будет начинаться от 40 тыс. рублей. Фельдшеры и медсестры, которые также получали МРОТ, смогут рассчитывать на ежемесячный доход от 35 и 30 тыс. рублей соответственно.

"С ноября мы повышаем минимальную заработную плату врачей и медицинских работников. Повышение значительное, в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности. Указанные цифры - это минимальная зарплата при отработке на 1 ставку. Обычно врачи работают с большей нагрузкой, поэтому при совместительстве зарплата будет существенно выше. Считаю нашим долгом сделать все, чтобы работники здравоохранения оставались в Мурманской области получали хорошую заработную плату, и чтобы вчерашние выпускники медицинских вузов хотели работать у нас", - написал Чибис.

По словам губернатора, благодаря принятому решению часть медработников будет получать зарплату выше минимального размера оплаты труда. "Сразу несколько категорий врачей и медицинских работников у нас получали МРОТ. Врач, узкий специалист, был приравнен к санитару. Больше этого не будет. Теперь все категории медработников "первички" и "скорой" будут получать больше чем МРОТ", - отметил глава региона.

Ситуация в отрасли

Как пояснила в среду ТАСС председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной думы Надежда Максимова, на 2020 год в бюджете региона "значительно увеличены ассигнования на здравоохранение".

"Они предусматривают приобретение оборудования для онкологического центра, серьезные капитальные ремонты, приобретение различных видов тяжелого и другого оборудования для лечебных учреждений. Но настораживает и беспокоит существующая кредиторская просроченная задолженность лечебных учреждений: на 1 октября она составляет более 500 млн рублей. Одна из причин в том, что значительные средства тарифа фонда, которые получают лечебные учреждения, уходят на выплату заработной платы, просто не хватает средств", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, "ситуация с зарплатами" является одной из проблем в сфере здравоохранения Мурманской области. "[Существует] нехватка врачей, которая сегодня не позволяет в полном объем некоторым лечебным учреждениям справляться с государственным заданием, выполнять территориальную программу. Не хватает узких специалистов, участковых врачей. Не хватает врачей в стационарах, поэтому нагрузки на них достаточно большие. А если говорить о наших городах и районах, которые находятся подальше от Мурманска, там проблема с узкими специалистами и участковыми стоит более остро: сложно обстоят дела с офтальмологами, неврологами, с детскими стоматологами", - отметила Максимова.

По ее оценке, наименьшую зарплату в регионе получают начинающие врачи. "Начинающий врач получает не сильно много, и умные главные врачи с платных услуг направляют деньги на стимулирование по заработной плате этим докторам, чтобы они не сбежали от низкой заработной платы. <..> Высокие зарплаты у нас получает доктор, который работает не на свою основную ставку, а совмещая еще несколько ставок. Поэтому и получается высокая заработная плата", - сказала собеседница агентства.

Перспективы роста зарплат

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Мурманской области, для региональных властей наиболее важно "поднять уровень зарплаты специалистам первичного звена и скорой медицинской помощи".

"Для решения этого вопроса областной бюджет предусмотрел субсидию на повышение заработной платы в учреждениях здравоохранения, осуществляющих деятельность в системе ОМС. С учетом средств, выделенных в рамках вышеуказанной субсидии, начиная с ноября 2019 года начисленная заработная плата на 1 ставку, например, фельдшеру скорой медицинской помощи не будет меньше 35 тыс. рублей, а участковому врачу - не меньше 50 тыс. рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

При этом, по мнению чиновников, уровень зарплаты каждого работника должен "оцениваться с учетом его нагрузки и показателей эффективности работы". "Ожидаем, что принимаемые меры позволят сохранить имеющийся кадровый потенциал и привлечь врачей из других субъектов", - отмечается в сообщении.