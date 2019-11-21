Матвиенко и Алиева примут участие в открытии азербайджанского павильона на ВДНХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует принять участие в открытии после реставрации павильона Азербайджана на ВДНХ в Москве в субботу совместно с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая прибыла с визитом в Россию. Об этом Матвиенко сообщила в четверг на встрече с председателем Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"В субботу мы с ней [Мехрибан Алиевой] открываем павильон ВДНХ. Это событие в российско-азербайджанских отношениях, потому что после восстановления павильона в историческом виде представлена возможность презентации Азербайджана во всем его многообразии - экономика, сферы для инвестиций, культура, гуманитарная сфера. Получилось все очень красиво, очень достойно", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что ВДНХ пользуется огромными интересом у москвичей и гостей столицы, "это будет очень хороший промоушен Азербайджана в России".

Павильон Азербайджана на ВДНХ возведен в 1939 году. В его оформлении использованы элементы национального зодчества. Главный фасад был украшен 16-метровым портиком, завершением которого стал изогнутый карниз, расцвеченный, как и весь павильон, майоликой с ярким орнаментальным рисунком. Полукупол над входом был увит позолоченными виноградными лозами. В реставрации павильона принимали финансовое участие власти Азербайджана.