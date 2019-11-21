Депутат предложил повторно выплачивать материнский капитал за четвертого ребенка в семье

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, предлагающий повторно выплачивать материнский капитал при рождении или усыновлении четвертого ребенка вне зависимости от того, воспользовались ли родители правом на сертификат ранее. Документ опубликован в четверг в думской электронной базе данных.

Сегодня материнский капитал можно получить только один раз - при рождении второго ребенка либо последующих детей в случае, если родители ранее не получали сертификат. "Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень категорией - женщинами, родившими четвертого ребенка, вне зависимости от того, воспользовались они правом на получение материнского капитала ранее или нет", - говорится в пояснительной записке.

Норму депутат предлагает распространить на детей, родившихся после 1 января этого года. Иванов считает, что это послужит стимулом к созданию больших семей не менее чем с четырьмя детьми и позволит обеспечить им достойную жизнь. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту он не указывает источник финансирования. По мнению депутата, реализация проекта "не потребует выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета".

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на получение материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии женщин. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% - до 466 617 рублей.