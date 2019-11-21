Путин вручил в Кремле ордена выдающимся деятелям культуры, политики, медицины и спорта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил ордена ряду выдающихся отечественных артистов и спортсменов, представителям духовенства, политическим и общественным деятелям. Церемония награждения проходит в четверг в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Композитор Александра Пахмутова, отметившая в этом месяце 90-летний юбилей, удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени из рук главы государства получили народная артистка СССР, президент МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина, народный артист СССР, президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и народный артист РСФСР, худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Орден Александра Невского вручен народной артистке РФ Александре Захаровой.

Среди награжденных прославленных деятелей спорта - советский хоккеист Борис Майоров и советская фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина, а также председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская.

Вдова писателя Александра Солженицына, возглавляющая благотворительный фонд его имени, Наталия Солженицына удостоена ордена Святой великомученицы Екатерины. Гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, так же награда - у космонавта Александра Мисуркина. Орден Александра Невского получили глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, ректор СПбГУ Николай Кропачев, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, знаки Героя Труда РФ получили почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов и бывший председатель Совета министров СССР (1985-1991), сенатор от Белгородской области Николай Рыжков.

Кроме того, разными орденами награждены председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), митрополит Антоний (Черемисов). В числе награжденных также - гендиректор корпорации ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин, директор Центра онкологии имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, балерина Светлана Захарова, депутат Госдумы, известный полярник Артур Чилингаров, глава РСПП Александр Шохин, глава ФНПР Михаил Шмаков и другие.

Выдающиеся граждане

Как сказал глава государства Владимир Путин, победы и яркие уникальные достижения лауреатов государственных наград - это гордость России, все они являются выдающимися гражданами страны.

"Их труд, творчество, сама судьба уже стали неотъемлемой частью истории нашей страны. Победы и яркие уникальные достижения - это гордость России и нашего народа", - убежден президент.

"Такие качества, как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность всегда вызывают уважение. Звание Героя Труда России присвоено Магомедали Магомедову (почетный председатель Госсовета Дагестана) и Николаю Рыжкову (бывший председатель Совета министров СССР, сенатор от Белгородской области). Они лично участвовали в решении сложнейших проблем нашей страны в очень сложные для нашего Отечества времена", - подчеркнул Путин. По его мнению, "опыт, мудрость, авторитет и сегодня помогают им служить делу укрепления российской государственности".

Президент считает, что в основе российской государственности - "сплоченность многонационального народа". "Большой вклад в упрочнение доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей, в это важнейшее дело вносят свой огромный вклад представители традиционных религий России, очень важна и позиция общественных организаций, авторитетных политических партий, которые отстаивают объединяющие нас ценности, превыше всего ставят интересы, будущее России", - отметил Путин.

Он убежден, что награжденные "внесли свою лепту в укрепление и развитие общества". "Сегодня в зале поистине блестящая плеяда представителей ведущих предприятий, известные врачи, учителя, педагоги, деятели культуры, искусства и спорта. Вас уважают за огромный труд, за преданность призванию", - обратился президент к награжденным.