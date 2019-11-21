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Некоторые регионы оказались не готовы к новым требованиям освидетельствования водителей

Диспансерам необходимо время на закупку оборудования, а некоторые также планируют пересмотреть цену прохождения освидетельствования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Ряд регионов России пока не готов к введению нового порядка медосмотра для водителей, который предусматривает сдачу дополнительных анализов. Диспансерам необходимо время на закупку оборудования, некоторые также планируют пересмотреть цену прохождения освидетельствования, сообщили ТАСС в учреждениях.

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В начале июля Минздрав РФ предложил ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств и тех, кто хочет получить права, анализы на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября. Из-за ожидающихся изменений с 20 ноября водители в регионах РФ выстроились длинные очереди в наркодиспансеры. После нововведений стоимость справки психиатра-нарколога может вырасти, по оценкам экспертов, в отдельных регионах с 200-1000 руб. до 5-6 тыс. рублей. В четверг Минздрав России принял решение отложить вступление в силу соответствующего приказа.

Купить оборудование и снизить цену

Для некоторых регионов России нововведения оказались неожиданными. Учреждения обеспокоены не столько тем, что проведение анализов будет занимать дополнительное время, а тем, что сейчас диспансеры не укомплектованы для новых процедур.

"Необходимо специальное оборудование, оно есть не во всех лечебных учреждениях, его нужно приобретать дополнительно. Ставрополье - единственный регион на Северном Кавказе, который готов был выполнять эти исследования. Остальные пока не были готовы", - рассказала ТАСС заведующая отделом ставропольского Краевого клинического наркологического диспансера Наталья Быкова.

В Новгородской области предположили, что подготовка к новшествам займет несколько месяцев и с нового года региональный диспансер смог бы принимать людей, согласно новому порядку. "Сейчас ресурсов недостаточно, нет необходимого оборудования. Кроме этого, нам нужно выстраивать логистику по доставке крови [для анализа] из районных центров", - сообщил ТАСС главный врач Новгородского областного наркологического диспансера "Катарсис" Владимир Стрельцов.

Ажиотаж в диспансерах в последние дни наблюдался, в том числе, и из-за возможного повышения цены, поэтому сейчас учреждения готовятся принимать меры, чтобы ее снизить. "Сейчас цена на услугу ориентировочно чуть более 4 тыс. руб., в случае необходимости мы будем изыскивать возможность ее снижения. Оборудование и расходники импортные, что и формирует цену", - рассказал ТАСС главный врач Курской областной клинической наркологической больницы Игорь Коломиец и добавил, что учреждение направит заявки на укрепление материально-технической базы.

Аналогичные меры намерены принять в Красноярском крае, где сейчас разрабатывается региональная система снижения стоимости обследования врачом психиатром-наркологом. "Планируется за счет приобретения оборудования с более высокой производительностью и возможностью выполнения большего количества исследований за минимальное время, снизить стоимость расходных материалов (реагентов) для проведения одного исследования. Прогнозируемое уменьшение стоимости обследования составит около 16% (500-550 рублей)", - отметили в местном Минздраве.

Подготовились заранее

Диспансеры в ряде регионов уже сейчас оснащены необходимой техникой, но при этом в учреждениях отмечают, что освидетельствование по новому порядку будет протекать дольше, чем это было раньше. "Мы готовы уже работать по новому закону, только время проведения и получения заключения увеличится. Если человек, например, обратится сегодня, то только на следующий день он сможет получить справку, то есть проведение анализа займет больше времени. Сейчас справка выдается в день обращения", - пояснил заместитель главного врача республиканского наркологического диспансера Башкирии Данис Гимуранов.

Специалисты в Воронежской области отметили, что получение результатов анализов может занять до трех дней и уже после этого люди смогут пройти врачебную комиссию. "Наше учреждение полностью готово к нововведениям. Для ускорения получения результатов анализов лаборатория будет работать в две смены, а также в выходные дни", - пояснил главный врач Воронежского областного наркологического диспансера Владимир Харин.

О готовности к переходу заявили в Кировском областном диспансере, также частично закупили необходимое оборудование и обучили специалистов в Архангельской клинической психиатрической больнице. Планирующиеся нововведения не стали неожиданностью и для Томской области. "В июне этого года мы закупили оборудование - оно достаточно дорогостоящее - 6,5 миллиона рублей было потрачено из внебюджетных средств наркодиспансера. Мы закупили расходные материалы", - рассказал журналистам глава Томского областного наркодиспансера Дмитрий Абрамов.

Теги
РоссияАрхангельская областьБашкортостанКрасноярский крайСтавропольский крайВоронежская областьКурская областьНовгородская область
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