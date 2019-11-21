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Четверо эвакуированных из Ирака детей приехали в Пензенскую область

Там они будут проживать с бабушкой

ПЕНЗА, 21 ноября. /ТАСС/. Четверо детей, которых были эвакуированы из Ирака и доставлены в Москву 18 ноября спецбортом МЧС, прибыли в Пензенскую область, где будут жить с бабушкой. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

"Четверо детей в возрасте от одного года до 13 лет приехали в Пензенскую область поездом, сейчас они у бабушки. В Москве они прошли обследование в медицинском центре", - отметила собеседница агентства, уточнив, что мать детей находится сейчас в Ираке.

По ее словам, процесс их адаптации находится на контроле у властей региона. "В районе уже составили план мероприятий - органы опеки будут работать, психологи будут заниматься их адаптацией и реабилитацией и помогать бабушке и дедушке, чтобы научить их общаться с детьми", - добавила Столярова.

Она сказала, что педагоги будут заниматься со старшим ребенком, чтобы подготовить его к школе. "Еще два ребенка - дошкольного возраста, с ними будут работать специалисты по дошкольному образованию. Бабушка <...> многое сделала для того, чтобы этих детей вернуть и заботиться о них", - заметила собеседница.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС 18 ноября. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена, и в Багдаде их почти не осталось.

Теги
РоссияПензенская область
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