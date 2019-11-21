Тверской суд Москвы в течение пяти дней решит, рассматривать или нет иск ФБК к Путину

МОСКВА, 21 ноября./ТАСС/. Тверской районный суд Москвы в течение пяти дней примет решение о том, рассматривать ли ему или нет иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"В адрес Тверского районного суда поступило административное исковое заявление от некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" о признании незаконными действий (бездействия) президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Это исковое заявление передано на рассмотрение судье. Вопрос о его принятии к производству будет решен в течение пяти суток", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с точки зрения истца незаконные действия президента выразились "в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в ч. 2 ст. 80 Конституции". В суде отметили, что истец требует обязать главу российского государства "в пределах предоставленных ему полномочий принять меры по защите конституционных прав административных истцов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг спокойно отреагировал на подачу иска в отношении президента РФ. Он заявил журналистам, что в Кремле не знают решения суда на этот счет. "Документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - отметил Песков. По его словам до решения суда о принятии иска к рассмотрению "говорить не о чем".