{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тверской суд Москвы в течение пяти дней решит, рассматривать или нет иск ФБК к Путину

Истец требует обязать главу государства "в пределах предоставленных ему полномочий принять меры по защите конституционных прав административных истцов"

МОСКВА, 21 ноября./ТАСС/. Тверской районный суд Москвы в течение пяти дней примет решение о том, рассматривать ли ему или нет иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) блогера Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"В адрес Тверского районного суда поступило административное исковое заявление от некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" о признании незаконными действий (бездействия) президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Это исковое заявление передано на рассмотрение судье. Вопрос о его принятии к производству будет решен в течение пяти суток", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с точки зрения истца незаконные действия президента выразились "в его уклонении от исполнения обязанностей гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в ч. 2 ст. 80 Конституции". В суде отметили, что истец требует обязать главу российского государства "в пределах предоставленных ему полномочий принять меры по защите конституционных прав административных истцов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг спокойно отреагировал на подачу иска в отношении президента РФ. Он заявил журналистам, что в Кремле не знают решения суда на этот счет. "Документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - отметил Песков. По его словам до решения суда о принятии иска к рассмотрению "говорить не о чем".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
В администрации Петербурга ввели должность внештатного специалиста по медицине труда
Он займется оказанием методической помощи поликлиникам и разработкой мер для повышения конкурентоспособности медицинских госорганизаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС