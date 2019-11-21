СК попросит суд направить на лечение москвичку, бросившую сына в парке "Лосиный остров"

"В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой женщина признана нуждающейся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщила Иванова. - Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера".

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следствие будет просить суд направить на принудительное лечение жительницу Москвы Надежду Куликову, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке "Лосиный остров" в феврале этого года. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Близкий к следствию источник ранее сообщил ТАСС, что психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Куликовой параноидную шизофрению. По его словам, проявляться болезнь у Куликовой стала с конца 2017 года, в то время, когда она стала "лечить" своего сына от всех болезней. Кроме того, как отмечал собеседник агентства, в результате действий Куликовой у ее сына развилось временное психическое расстройство - реакция на стресс.

Инцидент в парке "Лосиный остров"

18 февраля 33-летняя Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по его просьбе заехала туда, а он убежал и не вернулся. Следователи сообщали, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночью на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о жестоком обращении с детьми (ст. 156 УК РФ), ей предъявлено обвинение. Куликова отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но признает, что поступила с ним жестоко.